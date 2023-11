Eslovênia vence Cazaquistão (2-1) e se classifica para Euro-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2023 - 18:59 Para compartilhar:

Num duelo direto pela vaga na Euro-2024, a Eslovênia derrotou o Cazaquistão por 2 a 1 e se classificou para o torneio continental, naquela que será a segunda participação da seleção balcânica depois da edição de 2000 (em que foi eliminada na primeira fase).

O Cazaquistão precisava vencer em Liubliana para se juntar à Dinamarca, campeã do grupo H, e se classificar para aquele que seria seu primeiro torneio internacional.

Benjamin Sesko abriu o placar de pênalti para os eslovenos pouco antes do intervalo (41′) e Ramazan Orazov igualou no início do segundo tempo. Mas a quatro minutos do fim do tempo regulamentar, Benjamin Verbic levou a torcida eslovena ao delírio ao marcar o gol da vitória e da classificação.

