Eslovênia ganha suposto presente de Luan Santana e descobre engano

Eslovênia contou para os seus fãs sobre uma situação que passou no hotel em que está hospedada. A ex-BBB explicou que recebeu ligação da recepção com alegações de que ela teria recebido um suposto presente do cantor Luan Santana. Ao chegar lá, no entanto, ela se deu conta do engano.





“Gente e a recepção do hotel ligou dizendo que o Luan Santana tinha me enviado um presente, eu surtei por alguns minutos quase infartei. Quando fui pegar, era o prato com o nome dele que uma pessoa da minha equipe me mandou KKKKKKKKKKKKK #fail”, contou ela.

Na sequência, Eslô desabafou sobre a sua expectativa. “Eu até chorei, meu Deus KKKKKKK Tem até vídeo, mas não vou passar vergonha mostrando para vocês. É sobre isso e está tudo bem. Obrigada pelo surto leves e tênis, @barretoridua”, disse.