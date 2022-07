Eslovênia diz que não tem mais contato com Vyni após ‘BBB’: ‘Ele é outra pessoa’

A ex-BBB Eslovênia Marques participou do podcast “PodDarPrado”, apresentado pela influenciadora Gabi Prado, nesta terça-feira (19), e disse que pós-reality perdeu contato com seu colega de Lollipop Vyni.

Os dois eram amigos e aliados no jogo durante o programa, e durante a entrevista Gabi pede para que Eslô fale para o ex-brother.

“Eu acho que lá dentro eu conheci um Vyni, e aqui, por ele estar em outra fase da vida dele, ele é outra pessoa. E que bom que ele é outra pessoa, porque a gente vai mudando, isso é muito legal, admirável”, começou Eslô.

Gabi pergunta se essa mudança é positiva ou negativa, e a ex-sister não sabe exatamente como responder, pois não tem mais contato com Vyni.

“Eu não tenho como definir, porque eu não tô próxima dele. Então, por não estar próxima dele eu não tenho muito o que falar. Eu posso falar do Vyni que eu conheci lá dentro, que é uma pessoa extraordinária. Aqui fora eu não tenho contato com ele, então aqui fora eu não posso falar”, finalizou.