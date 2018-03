Eslováquia solta italianos suspeitos de morte de jornalista

BRATISLAVA, 3 MAR (ANSA) – A polícia da Eslováquia libertou hoje (3) os sete italianos que haviam sido presos por ligação com o assassinato do jornalista Jan Kuciak e de sua namorada. De acordo com a polícia, terminou o prazo de 48 horas de prisão cautelar sem que as autoridades recolhessem provas suficientes para apresentar uma acusação formal contra os italianos. O grupo foi solto por volta da meia-noite. Os sete italianos tinham sido presos na quinta-feira (1), após a morte do jornalista. Em seu última artigo publicado, o jornalista citava os italianos em uma denúncia sobre os negócios da máfia ‘Ndrangheta em fundos europeus na Eslováquia. Os detidos eram Antonio Vadalà, Bruno Vadalà, Sebastiano Vadalà, Diego Rodà, Antonio Rodà, Pietro Catroppa (de 54 anos) e Pietro Catroppa (de 26 anos). Os corpos de Jan Kuciak, de 27 anos, e de sua namorada, Martina Kusnirova, foram encontrados no domingo na sua residência em Velka Maca, a leste da capital, Bratislava. Ambos foram de disparos. (ANSA)