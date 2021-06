Eslováquia derrota Polônia de Lewandowski na Eurocopa

A Eslováquia venceu a Polônia por 2 a 1 nesta segunda-feira, em partida válida pela primeira rodada do Grupo E da Eurocopa 2020.

No duelo disputado na cidade russa de São Petersburgo, os gols eslovacos foram marcados pelo goleiro Wojciech Szczesny (aos 18 minutos), contra após cobrança de escanteio de Robert Mak, e o zagueiro Milan Skriniar (69).

Já a equipe liderada pelo atacante Lewandowski, artilheiro do Bayern de Munique, balançou as redes adversárias através do volante Karol Linetty (46).

Os poloneses terminaram o confronto com dez em campo, por conta da expulsão de Szczesny, após receber segundo cartão amarelo.

Além de Eslováquia e Polônia, integram o Grupo E a Espanha e Suécia, que entram em campo nesta segunda, às 16h00 (de Brasília).

– Ficha técnica da partida da primeira rodada do Grupo E da Eurocopa 2020:

Polônia – Eslováquia 1 – 2 (0-1)

Estádio: Estádio de São Petersburgo (São Petersburgo)

Público: 12.862 espectadores

Árbitro: Ovidiu Alin Hategan (ROM)

Gols:

Polônia: Linetty (46)

Eslováquia: Szczesny (18, contra), Skriniar (69)

Cartões amarelos:

Polônia: Krychowiak (22)

Eslováquia: Hubocan (20)

Expulso:

Polônia: Krychowiak (62)

Equipes:

Polônia: Wojciech Szczesny – Kamil Glik, Jan Bednarek, Maciej Rybus (Tymoteusz Puchacz 74), Bartosz Bereszynski – Mateusz Klich (Jakub Moder 85), Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski (Karol Swiderski 85) – Kamil Jozwiak, Karol Linetty (Przemyslaw Frankowski 74), Robert Lewandowski (cap). T: Paulo Sousa (POR).

Eslováquia: Martin Dubravka – Peter Pekarik (Martin Koscelnik 79), Lubomir Satka, Milan Skriniar, Tomas Hubocan – Lukas Haraslin (Michal Duris 87), Juraj Kucka, Jakub Hromada (Patrik Hrosovsky 79), Robert Mak (Tomas Suslov 87) – Ondrej Duda (Ján Gregus 90+1), Marek Hamsik (cap). T: Stefan Tarkovic.

