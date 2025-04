Esgotado em São Paulo, TIM Music mira expansão a outras cidades

SÃO PAULO, 10 ABR (ANSA) – Com ingressos esgotados em São Paulo, o TIM Music mira agora outras cidades para reforçar o antigo vínculo da operadora com o mundo musical e se consolidar como maior festival gratuito do Brasil.

A edição paulista acontecerá em 12 e 13 de abril, no Parque Ibirapuera, e reunirá grandes nomes da música brasileira para uma série de duetos, incluindo Mano Brown e Rashid, Ludmilla e Martinho da Vila, Ferrugem e Criolo e Iza e Ivete Sangalo.

Os 30 mil ingressos (15 mil para cada dia) foram distribuídos gratuitamente na última terça (8), pela internet, e se esgotaram em apenas 13 minutos.

“São encontros diferentes, como a gente tem provocado em todos os TIM Musics nas cidades. A gente já fez em outras regiões, fizemos algumas vezes o TIM Music no Rio de Janeiro, em Goiânia, São Luís, e devemos fazer outros ainda neste ano. Em breve, um pouquinho mais para frente, vamos anunciar”, disse Fabio Avellar, vice-presidente comercial da operadora, em coletiva de imprensa na capital paulista.

“Hoje o TIM Music é o maior festival de música gratuita do país. A gente também patrocina outros festivais, mas a gente faz questão que o festival que tem o nosso nome seja gratuito e permita o acesso a toda a população”, acrescentou o executivo.

Os duetos Mano Brown e Rashid (18h) e Ludmilla e Martinho da Vila (20h) se apresentam no sábado (12), enquanto Ferrugem e Criolo (18h) e Iza e Ivete Sangalo (20h) sobem ao palco no domingo (13). (ANSA).