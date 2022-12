Esforço da FTX para se salvar falhou em ativos questionáveis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2022 - 16:15 Compartilhe

Tentando levantar dinheiro, a corretora de criptomoedas FTX apreendeu bilhões de dólares em garantias do seu braço comercial, Alameda Research, para convencer investidores de sua saúde financeira, revelou o ex-presidente executivo da FTX, Sam Bankman-Fried. O esforço questionável – envolvendo quatro tokens criptográficos pouco negociados representando a maior parte dos ativos – não foi abraçado pelos investidores e explica parcialmente o déficit de caixa multibilionário que levou a falência da FTX.

Os tokens provavelmente valiam muito menos do que os US$ 6,4 bilhões marcados no balanço patrimonial que a FTX estava comprando para os investidores na esperança de um resgate, de acordo com dados de mercado e pesquisadores de cripto.

Segundo Bankman-Fried e documentos analisados pelo The Wall Street Journal, os quatro tokens retirados da Alameda foram listados como ativos em documentos datados de 10 de novembro.

Até então, o valor dos tokens havia caído pela metade em menos de uma semana, mostram dados de mercado e o balanço patrimonial da FTX. “Não era para emitir um julgamento ou tomar uma decisão para as pessoas sobre o que elas achavam que valia a partir de uma perspectiva de liquidez”, defendeu Bankman-Fried.

Alguns investidores já estavam céticos quanto ao valor desses tokens. Em seu preço máximo, um deles tinha valor de mercado de US$ 127 bilhões – mesmo que apenas uma pequena fração estivesse disponível para compra.

O valor que a FTX colocou nos tokens mantidos em seu balanço excedeu em muito o valor total em circulação. Nenhum investidor se apresentou para salvar a FTX, que declarou falência no dia seguinte.

