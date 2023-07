Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 12:11 Compartilhe

Com 112 metros de altura e 156 de largura, a The Sphere (A Esfera, na tradução do inglês) é uma das construções mais esperadas em Las Vegas (EUA) para 2023. Trata-se de uma redoma gigantesca, com previsão de inauguração para 29 de de setembro, com custo total de US$ 2,3 bilhões (aproximadamente R$ 11 bilhões). O evento terá uma apresentação exclusiva da banda U2, que já conta com ingressos esgotados.

A The Sphere conta com 18,6 mil assentos, além de uma tela de LED de 16k de definição e quase 15.000 m² em seu interior. Criada pela Sphere Entertainment Company, comandada pelo empresário James Dolan, estão previstas exibições de shows, jogos da a NBAe lutas do UFC na grande redoma.

Programação

No último 4 de julho, data que marca a independência dos EUA, a Sphere iluminou o palco global com uma exibição inaugural;

No final deste ano, o Exosphere será apresentado com destaque como parte da abertura do Sphere em setembro com U2: UV Achtung Baby Live at Sphere, bem como durante a primeira Sphere Experience, podcast dirigido por Darren Aronofsky, em outubro.

Em novembro, durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Las Vegas, a Sphere terá uma posição privilegiada ao longo do circuito para mostrar a Exosfera a um público global – pessoalmente e na TV.

A empresa criadora da Shere inclui a MSG Networks, pioneira na televisão regional de esportes desde sua estreia como a primeira rede regional de esportes do país, há mais de 50 anos.

Com informações do Poder360.

