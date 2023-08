Esfera Brasil reúne destaques do Governo e Judiciário em sua segunda edição

Criado para debater a fundo gestão pública e soluções de mercado para o Brasil, com protagonistas dos três Poderes em interface com grandes empresários, o Esfera Brasil chega à sua segunda edição neste fim de semana com participação de pelo menos quatro ministros do Governo e três do Judiciário.

O senador Eduardo Braga, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, são alguns dos destaques. Participam também dos painéis os ministros Isabel Galotti e Luís Felipe Salomão (STJ) e Dias Toffoli (STF), e o presidente do TCU, Bruno Dantas, entre outros.

Pelo segundo ano consecutivo, a Esfera Brasil reúne no Guarujá (SP) empresários e autoridades para “debater temas de relevância para o desenvolvimento nacional”, anunciam os organizadores. A pauta inclui reindustrialização no Brasil, economia verde, infraestrutura, o novo PAC, a composição do PIB nacional, saúde, segurança jurídica para os negócios, cibersegurança na era das mídias sociais e tecnologia.

Dezenas de senadores e deputados federais também são esperados. Ao todo, serão nove painéis nos dois dias de evento. Reforma Tributária é um dos mais esperados, com a presença do relator, senador Braga. Além dele, Gabriel Galípolo (diretor de política monetária do BC) e o secretário extraordinário da reforma do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, foram confirmados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias