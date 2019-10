Rio – Banhistas se assustaram com uma cena inusitada desta manhã na Praia da Barra, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No mar, uma escuna afundava enquanto equipes do Corpo de Bombeiros procuravam por vítimas na embarcação. Ninguém foi encontrado. Assista ao vídeo:

Escuna afunda na Barra da Tijuca pic.twitter.com/ep5e48SBR5 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 4, 2019

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares não encontraram ocupantes da embarcação. Um helicóptero foi utilizado na ação e um mergulhador chegou a entrar no mar a procura de possíveis sobreviventes, mas ninguém foi encontrado e a escuna segue submersa no local.