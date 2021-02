‘Esculachava’, relembra Sérgio Mallandro sobre bronca de Marlene Mattos em Xuxa

Sérgio Mallandro quebrou o silêncio e revelou algumas broncas que Xuxa levou se sua ex-diretora de TV, Marlene Mattos. Em um papo no canal Alive Podcast, no Youtube, o humorista relembrou o dia em que encontrou a loira aos prantos no camarim após ser atacada por Mattos.

“Xuxa chorando e dizendo: ‘A Marlene me esculachou por causa de um vestido’ Essa era Marlene Mattos, muito brava, ela esculachava mesmo. Aí eu falei para Xuxa não ligar, porque eu tinha acabado de ver Marlene dando uma bronca no Papai Noel mandando ele enfiar os presentes no c*”, contou ele.

Mallandro ainda contou numa reunião na casa de Xuxa conteceu uma suspeita de sequestro na chácara da dela, no Rio de Janeiro: “Os seguranças todos já correndo com as armas, e a Marlene gritando: ‘Xuxa, entra para o esconderijo!’ e mandou as paquitas se esconderem debaixo da cama. Eu fiquei dentro do guarda-roupa escondido. As paquitas chorando. Até que tudo se acalmou. Quando eu saí do quarto, a Marlene estava com uma espingarda, parecia um lampião”, concluiu.

Assista a entrevista na íntegra:

