Fabricante de armas francesa é alvo de buscas por suposta corrupção em vendas militares para o Brasil

Os escritórios da fabricante francesa de armas Thales na França, Países Baixos e Espanha sofreram buscas esta semana como parte das investigações sobre a venda de equipamentos militares a outros países, especialmente o Brasil, disse à AFP uma fonte judicial.

De acordo com a fonte, que confirmou uma reportagem da emissora de televisão francesa BFMTV neste sábado (29), as buscas foram realizadas entre quarta e sexta-feira “no âmbito de duas investigações preliminares”.

“A primeira foi aberta no final de 2016, notadamente por acusações de corrupção de um funcionário público estrangeiro, corrupção privada, associação criminosa e ocultação desses delitos e diz respeito à venda de submarinos e à construção de uma base naval no Brasil”, especificou a fonte.

“A segunda foi aberta em junho de 2023, notadamente sob a acusação de corrupção e tráfico de influência de funcionário público estrangeiro, corrupção privada, associação criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação desses delitos, e diz respeito a várias operações envolvendo a venda de equipamentos militares e civis no exterior”, acrescentou.

As operações envolveram 65 investigadores do Escritório Central de Combate à Corrupção e aos Delitos Financeiros e Fiscais (OCLCIFF) e 12 juízes da Procuradoria Financeira Nacional da França (PNF), “em colaboração com as autoridades judiciais holandesas e espanholas e a coordenação da Eurojust”, um órgão de cooperação judicial criminal da UE, disse ele.

“As investigações continuam”, acrescentou.

Até o momento, a Thales e seus advogados se abstiveram de fazer comentários.

