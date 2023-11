Escritório Estrella Advogados: uma jornada de excelência no Direito de Família

Publieditoriali Publieditorial https://istoe.com.br/autor/publieditorial/ 17/11/2023 - 11:20 Para compartilhar:

Desde seu fascínio inicial pelo direito na emblemática Rio92, a fundadora do Escritório Estrella Advogados traçou uma notável trajetória jurídica. Graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e especialista em Direito Civil e Processual Civil, ela não apenas consolidou sua carreira acadêmica e profissional como também se tornou uma referência em Direito de Família e Sucessões.

A experiência em ensino e a prática jurídica convergem no Escritório Estrella, onde os primeiros alunos tornaram-se clientes, ilustrando o compromisso genuíno com a orientação e a transformação das vidas por meio do Direito. A advocacia contenciosa, embora seja uma especialidade, dá lugar à conciliação e à mediação, refletindo a filosofia humanizada da prática.

Com 25 anos de história, o Escritório Estrella Advogados é uma boutique jurídica que se orgulha de um serviço personalizado, sempre com foco na excelência e na mediação. Reconhecido nacional e internacionalmente, o escritório atua principalmente entre o Rio de Janeiro e São Paulo, expandindo seus serviços até clientes nos Estados Unidos e Europa.

O propósito do Escritório Estrella vai além do jurídico: é ajudar na reconstrução das famílias, tocando o coração da advocacia de família com um legado de sucesso, dedicação e resultados significativos.

https://www.instagram.com/fabriciaestrella/

