Escritório de Xuxa aciona a Justiça contra banda que fez show com sósia da apresentadora

Da Redação 01/10/2024 - 14:30

A banda Open Farra, que tem marcado presença em festas agro e é liderada por Marcelo Zangrandi e Rodrigo Mila, recebeu uma notificação extrajudicial do escritório de Xuxa Meneghel, após a apresentadora reprovar a ida de uma sósia a um show deles em São José dos Campos, no interior de São Paulo, no dia 21 de setembro.

Em um vídeo publicado no Instagram, Cintia Lopes, sósia da Rainha dos Baixinhos, aparece invadindo o palco no show da dupla e divertindo o público com suas músicas e semelhança com Xuxa.

No entanto, a brincadeira, que era para ser uma homenagem, não agradou o escritório da apresentadora, que enviou uma notificação extrajudicial aos envolvidos.

Em um vídeo recente, os integrantes do Open Farra fizeram uma brincadeira e se desculparam com a apresentadora.

“Essa semana fomos surpreendidos por uma notificação extrajudicial de uma pessoa que admiramos muito, Xuxa Meneghel, que não gostou nada da homenagem que fizemos em nosso show dia 21/09, no qual incluímos em nosso roteiro a participação da @acintialopes que faz um trabalho incrível como sósia da nossa eterna Rainha dos Baixinhos”, iniciaram

“Nossa homenagem não deu certo, somos hoje alvos de um possível processo. Estamos aqui para pedir desculpa pra Xuxa, e a todos os envolvidos”, disseram. “Xuxa, por favor não processe o Open Farra, queremos continuar levando alegria e diversão para todo o Brasil, essa é nossa forma de mascarar os inúmeros problemas do dia a dia, queremos só sorrir e dançar! Inclusive queremos te convidar para participar de um show nosso! Desculpa, Xuxa”, finalizaram.

Assista ao pedido de desculpas da banda e a performance da sósia de Xuxa abaixo: