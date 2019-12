Escritores Marcelo Labes e Gustavo Matte vêm a SP discutir a literatura do Sul

Os escritores catarinenses Marcelo Labes e Gustavo Matte estarão no Sesc Avenida Paulista (Avenida Paulista, 119) para um bate-papo sobre a literatura do sul do País no panorama nacional nesta sexta-feira, 13, às 19h.

Este ano, Marcelo Labes foi o segundo colocado no prêmio da Biblioteca Nacional com o livro Paraizo-Paraguay e finalista do Jabuti de poesia com Enclave.

Já Gustavo Matte publicou em 2019 Nuvem Colona, em que ficcionaliza a geração contemporânea de escritores catarinenses vista por críticos da década de 2030.

A conversa, intitulada Meridiano à Margem: Literatura de Hoje num Contexto de Anteontem será mediada pela jornalista e escritora Bruna Meneguetti.