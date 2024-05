Escritores italianos são excluídos de lista para Feira do Livro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/05/2024 - 14:50 Para compartilhar:

ROMA, 29 MAI (ANSA) – Os escritores Roberto Saviano, Antonio Scurati e Sandro Veronesi não vão integrar a delegação italiana que participará da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, agendada para acontecer em outubro.

A notícia da ausência de Saviano e Scurati, que foram vítimas recentemente de uma suposta censura governamental na TV estatal, foi comunicada pelo jornalista Mauro Mazza, porta-voz do governo italiano para o evento.

Mazza acrescentou que não se trata de discriminação contra os famosos escritores, mas da vontade de “oferecer espaço a autores que não tiveram no passado”.

A ausência de Veronesi foi confirmada hoje pelo próprio romancista, que expressou seu desejo de não participar do megaevento literário na Alemanha em apoio ao colega Saviano.

“As razões estúpidas e ridículas com que o comissário Mazza justificou a exclusão de Saviano não me permitem aceitar o convite que recebi. Esta interferência da premiê e dos seus assessores de maior confiança em decisões que não deveriam basear-se na lógica política continua, acompanhada pela ‘hipocrisia putiniana’. Se for necessário por razões de trabalho, irei a Frankfurt em particular”, disse Veronesi.

Saviano, por sua vez, manifestou nas redes sociais “orgulho” em não fazer parte da lista montada por Mazza. O escritor ainda afirmou que o governo Meloni é o “mais ignorante da história da Itália”.

A Associação de Editores Italianos explicou que a escolha dos autores foi o resultado de um procedimento feito de um “diálogo e discussão frutíferos com editores e agentes literários”.

