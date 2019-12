Escritora italiana Susanna Tamaro abandona vida pública

ROMA, 13 DEZ (ANSA) – A escritora italiana Susanna Tamaro anunciou nesta quinta-feira (12) sua retirada da vida pública por sofrer da chamada síndrome de Asperger, transtorno que afeta a capacidade de se socializar. “Me retiro da vida pública porque não tenho mais energia para me mover. Sofro de uma síndrome neurológica, a de Asperger, que oferece tantas vantagens, como uma memória assustadora, mas também muitas desvantagens, especialmente depois de 50 anos”, explicou. Tamaro escolheu o seu aniversário de 62 anos para anunciar que se afastará de compromissos sociais, mas reforçou que não vai parar de criar. “Eu escolho ficar em casa para poder escrever”.

Nascida em 12 de dezembro de 1957, na cidade de Trieste, a escritora italiana foi criada pelos avós maternos após a separação dos pais. Ela passou sua infância escutando as histórias que eles lhe contavam, o que a fez se apaixonar pela literatura. Entre suas principais obras publicadas estão “La testa tra le nuvole” (Com a cabeça nas nuvens); “Ascolta la mia voce” (Escuta a minha voz); e “Và dove ti porta il cuore” (Vá aonde te leva o coração), livro que foi considerado uma das publicações italianas de maior sucesso. “No começo, quando vi que ‘Và dove ti porta il cuore’ era o primeiro na classificação, pensei que fosse um erro. Então ele ficou por três anos. O livro falava com o mundo inteiro, evidentemente tocado, algo humano que conecta todos e isso é uma enorme riqueza para um escritor”, finalizou. (ANSA)