Escritora de livro infantil contra transgêneros diz ser mãe de 13° filho de Elon Musk

A escritora Ashley St. Clair, conhecida por ser conservadora e ter feito um livro infantil contra pessoas transgêneros, afirmou na noite de sexta-feira, 14, que deu à luz ao 13° filho do bilionário Elon Musk. Ela relatou que só compartilho a informação agora porque queria preservar a privacidade e a segurança do bebê, que, segundo Ashley, tem cinco meses.

Por meio de uma publicação no X, a escritora disse que “ficou claro que a mídia sensacionalista” pretendia divulgar a informação “independentemente do dano que isso poderia causar”.

“Pretendo permitir que o nosso filho cresça em um ambiente normal e seguro. Por esse motivo, peço que a mídia honre a privacidade do nosso filho e se abstenha de reportagens invasivas”, completou.

Quem é a escritora?

Ashley St. Clair tem 31 anos e atua como escritora. Nas redes sociais, ela também se apresenta como influenciadora e diretora.

Ela ficou conhecida depois de ter escrito o livro infantil “Elefantes não são pássaros”, no qual contém uma crítica à aceitação de pessoas transgêneros.

Durante entrevistas, Ashley descreveu a obra como uma “repreensão sem remorso” à “aceitação transgênero”.

Caso confirme a paternidade, este será o 13° filho de Elon Musk, que já tem seis filhos com Justine Wilson, sua primeira esposa, outros três com a cantora Grimes e mais três com Shivon Zilis, diretora de operações da empresa Neuralink.