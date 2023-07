Escritor tcheco Milan Kundera morre aos 94 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2023 - 8:50 Compartilhe

PARIS, 12 JUL (ANSA) – Morreu nesta terça-feira (11), em Paris, o escritor tcheco Milan Kundera, um dos maiores representantes da literatura mundial e autor de “A Insustentável Leveza do Ser”, um dos principais romances do século passado.

A informação foi divulgada nesta quarta (12) pela editora francesa Gallimart e por Anna Mrazova, porta-voz da Biblioteca Milan Kundera, de Brno, cidade natal do escritor. “Infelizmente, posso confirmar que Milan Kundera faleceu ontem após uma longa doença”, declarou a editora à AFP.

Kundera nasceu em 1929 e emigrou da antiga Tchecoslováquia em 1975. À época, o país vivia sob o regime comunista, e o escritor foi perseguido por autoridades do país por seu engajamento durante a Primavera de Praga, movimento de 1968 em reação ao autoritarismo, que acabou sucumbindo sob a repressão soviética.

Ele perdeu a própria nacionalidade, que recuperou apenas em 2019, e morava em Paris desde 1975, tendo obtido a cidadania francesa.

Milan Kundera iniciou a carreira escrevendo poesias e contos, e seu primeiro romance de sucesso, “A Brincadeira”, saiu em 1967.

O sucesso internacional veio com a publicação, em 1983, de “A Insustentável Leveza do Ser”, que une filosofia e ficção formando um retrato irônico que explora as dinâmicas dos relacionamentos humanos.

Em meio às repercussões internacionais de sua morte, parlamentares italianos da Comissão de Cultura da Câmara e do Senado homenagearam o escritor: “Com suas obras, explorou com maestria as contradições e ambiguidades da vida, ensinando a importância de manter vivo o pensamento crítico e não se deixar esmagar pelas convenções sociais. Sua voz autêntica e corajosa continuará inspirando as futuras gerações de escritores e pensadores”. (ANSA).

