Escritor israelense Abraham Yehoshua morre aos 85 anos

TEL AVIV, 14 JUN (ANSA) – O escritor israelense Abraham Yehoshua, 85 anos, morreu nesta terça-feira (14), informou o hospital Ichilov, de Tel Aviv, sem informar a causa do óbito. O funeral será realizado no cemitério Ein Carmel nesta quarta-feira (15).

O autor, de fama internacional, era um dos mais importantes intelectuais de esquerda do país, sendo um defensor ferrenho de uma solução negociada para a paz entre israelenses e palestinos e contrário às ocupações em territórios.





Ao lado dos escritores Amos Oz, morto em dezembro de 2018, e de David Grossman, formava um trio de relevante opinião política tanto no país como fora dele.

Suas primeiras obras foram publicadas em 1963 e seus livros foram traduzidos para mais de 30 idiomas ao longo dos anos.

Entre os principais destaques, estão “O amante”, “Viagem ao fim do milênio” e “Elogio da Normalidade”. Em 1995, Yehoshua recebeu o principal prêmio literário de Israel.

O presidente do país, Isaac Herzog, lamentou a morte do autor e lembrou que as obras sempre foram inspiradas “pela nossa pátria e os tesouros culturais de nosso povo”.

Em visita a Israel, o premiê italiano, Mario Draghi, também lamentou a morte de Yehoshua. O autor deixa três filhos e sete netos. (ANSA).