Escritor é suspenso após se masturbar em reunião online

Jeffrey Toobin, autor e comentarista da revista norte-americana New Yorker, foi suspenso da publicação após se masturbar durante uma reunião virtual.

De acordo com a revista Vice, a reunião era uma simulação para a cobertura das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que estão marcadas para acontecer no dia 3 de novembro. Dois funcionários da reunião flagraram o comentarista se expondo sexualmente durante uma pausa de 10 minutos.

O autor estava em uma outra chamada de vídeo se masturbando. Um porta-voz da publicação afirmou que Toobin foi suspenso enquanto ocorre uma investigação interna. “Cometi um erro embaraçosamente estúpido, acreditando que estava fora das câmeras. Achei que tinha silenciado e que ninguém podia me ver”, disse o escritor à Vice.

Recentemente, Toobin lançou o livro “True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump”, sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a ligação com a Rússia no pleito de 2018. Ele também é autor de “American Crime Story: O Povo Contra O. J. Simpson” e de “The Nine: Inside the Secret World”.

