Escova caseira com resultado de salão? É possível O beauty artist dá cinco dicas simples para conquistar o efeito

Você passa horas secando seu cabelo, tentando conquistar aquele balanço natural de escova de salão, mas o resultado não chega nem perto do profissional? Não desanime. Dá para deixar suas madeixas lindas em casa, sem aquela aparência pesada e pontas espigadas. Com truques fáceis e novos hábitos você garante uma escova duradoura, com movimento e acabamento profissional. Aprenda aqui a fazer uma escova caseira com resultado de salão.

Capriche na lavagem

Quanto mais limpo seu cabelo estiver, mais duradoura será sua escova. Lave no mínimo duas vezes. Para quem tem cabelo muito oleoso, opte por um xampu de limpeza profunda, para higienizar bem. Em seguida use uma boa dose de xampu neutro, que é para balancear o pH. Qualquer resíduo interfere no acabamento, por isso use o mínimo possível de condicionador e enxágue muito bem.

Escova caseira com resultado de salão: Aprenda a secar corretamente

Aplique um termoativo para proteger o cabelo do calor e nunca comece a escova com os fios totalmente molhados. Se o seu cabelo for muito crespo ou muito resistente, ele precisa de um pouco de água para secar na forma lisa e segurar a escova. Neste caso, retire 50% da umidade antes de modelar. Se for mais liso, dá para secar com ele 90% úmido.

Escolha o tipo de escova

O tamanho da escova influencia na modelagem. Se você quer uma finalização totalmente lisa, opte pelas redondas grandes. Se gosta de ondas, prefira as escovas redondas menores. As que têm o corpo de cerâmica ou de alumínio distribuem o calor, aquecendo o cabelo na medida certa e dando brilho.

Esfrie a cabeça

Aquele botão de jato frio que existe no secador não está lá à toa. O ar quente abre as cutículas, responsável pelos indesejáveis frizz. O vento frio ajuda a fechar as escamas dos fios e a deixá-los mais brilhantes.

Aumente a durabilidade da escova

Evite secar o cabelo no banheiro logo após um banho quente. Toda aquela neblina do chuveiro acaba com sua escova, principalmente se suas madeixas forem onduladas, que são menos resistentes à água. Evite passar a mão toda hora, porque leva mais oleosidade para os fios, e tente dormir com o cabelo para cima, caso você queria um shape mais liso. Se preferir uma textura natural, faça dois coques, um de cada lado da cabeça, antes de ir para a cama. Solte no outro dia e ele estará com um efeito de ondas.