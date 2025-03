Escolhido entre outros 500: quem é o protagonista da série ‘Adolescência’, da Netflix

A história não é baseada em uma história real, mas o ator e co-criador da produção, Stephen Graham, se inspirou em uma história que viu na mídia sobre um jovem envolvido em crimes com faca.

“Houve um incidente em que um menino [supostamente] esfaqueou uma menina. Isso me chocou. Eu estava pensando: ‘O que está acontecendo na sociedade quando um menino esfaqueia uma garota até a morte?’ E então aconteceu de novo, e aconteceu de novo, e eu realmente queria esclarecer isso e perguntar: ‘Por que isso está acontecendo hoje?’”, contou a Netflix.

Quem é Owen Cooper?

Com a brilhante atuação de Owen Cooper, intérprete do protagonista Jamie Miller na série, despertou-se a curiosidade dos telespectadores em saber quem é o jovem ator que deu um show de interpretação.

Owen Cooper tem 15 anos e foi escolhido pelo diretor de elenco Shaheen Baig, que o selecionou dentre um universo de 500 meninos.

“Eu nunca havia trabalhado antes, então apenas mandei uma fita, sem esperar muito. Voltei da escola e minha mãe me disse que eu tinha conseguido o papel”, afirmou Cooper ao jornal The Guardian.

O jovem ator já tem um trabalho agendado para estrear em fevereiro de 2026, com um elenco hollywoodiano. Chama-se Wuthering Heights e trata-se do “relacionamento intenso e destrutivo entre Heathcliff e Catherine Earnshaw”. Ele interpretará a versão jovem do personagem Heathcliff, que também será vivido por Jacob Elordi. Margot Robbie será Catherine.