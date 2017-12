Escolha a ceia ideal para seus convidados e seu bolso

Uma ceia de natal e de réveillon caprichada e saborosa faz toda a diferença na reunião da família. Só que nem todos se lançam na missão de ser anfi trião, pois preparar as receitas e organizar a casa sem gastar muito é a tarefa mais complicada de todas.

Só que para este ano, você terá ajuda da Swift para preparar uma festa incrível para receber os amigos e familiares. Separamos algumas dicas e orientações de ceias de final de ano, com valores variados, ideais para quem quer economizar, mas faz questão de conquistar os convidados pelo sabor e qualidade das receitas.

A seguir, você confere opções de ceias para as festas de final de ano, organizadas por data e por valor sugerido. E os detalhes para o preparo podem ser encontrados no site ou no app da Swift. Comece a fazer a lista dos convidados e a planejar o natal mais econômico e inesquecível, que será esse de 2017.

Ceia de Natal – valor próximo a R$ 80

Produtos: Ave Fiesta + Lagarto sem pele Swift+ Brócolis Swift

Sugestão: Ave Fiesta assada + Lagarto sem pele assado + arroz com brócolis

Rendimento: 12 pessoas

Ceia de Natal – valor próximo a R$ 120

Produtos: Fiesta desossado e recheado Assa Fácil + Pernil suíno temperado sem osso Assa Fácil + cenoura baby Swift + milho Swift + ervilha Swift

Sugestão: Fiesta desossado e recheado assado + Pernil suíno temperado sem osso assado + Arroz Primavera

Rendimento: de 12 a 15 pessoas

Ceia de Natal – valor próximo a R$ 200

Produtos: Peru + Tender + Paleta de Cordeiro Swift + Farofa + Bacon Swift

Sugestão: Peru assado recheado com farofa com bacon + Tender assado + Paleta de cordeiro assada

Rendimento: de 12 a 15 pessoas

Ceia de Ano Novo – valor próximo a R$ 80

Produtos: Bacalhau desfi ado + Pernil suíno com osso e sem tempero +Batata + Ervilha Swift

Sugestão: Pernil suíno assado com batata assada + arroz com bacalhau desfiado e ervilha

Rendimento: 12 pessoas

Ceia de Ano Novo – valor próximo a R$ 120

Produtos: Lombo suíno temperado + Maminha Swift + Bacalhau em postas Swift + Farofa + Champignon Swift + Cenoura baby Swift

Sugestão: Lombo suíno assado + maminha assada + bacalhoada + farofa com champignon e cenoura

Rendimento: de 12 a 15 pessoas

Ceia de Ano Novo – valor próximo a R$ 200

Produtos: Leitoa + Lombo de Bacalhau Swift + Farofa + Bacon Swift + Milho Swift + Ervilha Swift

Sugestão: leitoa assada + bacalhoada + farofa com bacon, milho e ervilha

Rendimento: de 12 a 15 pessoas

Dicas

• Acrescente algumas ervas refogadas na farofa, como por exemplo, salsinha, cebolinha e coentro.

• Na receita do Fiesta, experimente trocar o brócolis pela cenoura, como acompanhamento do arroz.

• Molhos agridoces vão muito bem como complementos de carnes suínas, e dão um toque sofisticado para o prato.

• Prefi ra sempre batatas de tamanho pequeno para acompanharem a receita do Pernil Suíno. Além de assarem melhor, absorvem mais o sabor.