Ansa 15/05/2024 - 11:01

MONZA, 15 MAI (ANSA) – As escolas e creches do centro de Monza, no norte da Itália, foram evacuadas devido ao risco de inundação do rio Lambro por causa das fortes chuvas que atingem a região da Lombardia nesta quarta-feira (15). (ANSA).