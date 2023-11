Escolas permanecem fechadas em Nova Délhi por poluição

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/11/2023 - 12:56 Para compartilhar:

As autoridades de Nova Délhi anunciaram neste domingo (05) que as escolas da cidade permanecerão fechadas por mais uma semana, devido à combinação de poluição e fumaça que afeta a região.

A capital da Índia, que normalmente já é uma das cidades mais poluídas do mundo, enfrenta uma qualidade do ar quase sufocante todo outono, quando a fumaça proveniente das áreas rurais próximas, onde os agricultores queimam o resíduos de plantações, se adiciona à poluição existente.

Este “smog” – contração de “smoke” (fumaça, em inglês) e “fog” (neblina) – é considerado responsável pelas milhares de mortes prematuras a cada ano.

“Como os níveis de poluição permanecem muito elevados, as escolas primárias de Délhi permanecerão fechadas até 10 de novembro”, anunciou a ministra da Educação do estado de Délhi na rede social X (ex-Twitter), acrescentando que as escolas de ensino médio receberam a “a opção de mudar para aulas online”.

Com seus 30 milhões de habitantes, a capital indiana tornou-se novamente, neste domingo, a cidade mais poluída do mundo, de acordo com a IQAir, uma empresa especializada em medição da poluição.

Críticos acusam o governo de ignorar intencionalmente o papel da agricultura, uma vez que os agricultores dos estados vizinhos constituem um poderoso grupo de pressão nas eleições.

