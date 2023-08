Escolas na Itália terão aulas sobre violência de gênero

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 10:50 Compartilhe

ROMA, 29 AGO (ANSA) – A partir do início do próximo ano letivo na Itália, as escolas no país terão aulas sobre violência de gênero.

Segundo informações do jornal Il Messaggero, o projeto prevê aulas sobre os mais variados temas, como igualdade de gênero e respeito pelo sexo oposto.

As orientações do ministro da Educação, Giuseppe Valditara, serão entregues em breve aos dirigentes das escolas do país.

As aulas poderão ser ministradas por especialistas do setor, como psicólogos, representantes de associações e advogados. A pasta ainda pede um grande envolvimento dos alunos.

A ideia da inclusão de aulas contra a violência de gênero em instituições de ensino acontece pouco tempo depois de duas meninas de 10 e 12 anos terem sido vítimas de estupros coletivos em Caivano, no sul da Itália. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias