Escolas na Flórida proíbem ‘Romeu e Julieta’ por conteúdo sexual

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2023 - 14:50 Compartilhe

NOVA YORK, 9 AGO (ANSA) – As obras do poeta britânico William Shakespeare, entre elas “Romeu e Julieta”, foram banidas das escolas do condado de Hillsborough, na Flórida, em virtude de seus excessivos conteúdos sexuais.

A decisão das autoridades locais está de acordo com os novos regulamentos educacionais aprovados pelo governador do estado norte-americano, Ron DeSantis.

Com base nas novas medidas, os debates sexuais são permitidos nas instituições de ensino, mas apenas durante as aulas dedicadas à saúde.

Além de “Romeu e Julieta”, que se passa em Verona, na Itália, e conta a história trágica do amor de dois jovens, o condado também censurou partes dos livros “Macbeth” e “Hamlet”.

No início do ano, uma professora norte-americana foi forçada a se demitir de um colégio na Flórida por ter mostrado em uma aula a imagem do “David”, de Michelangelo.

Na ocasião, três pais reclamaram com a direção da escola que a imagem de “nudez” foi exibida sem nenhuma advertência. A estátua foi apresentada durante uma aula sobre o tema para os alunos da 6ª série. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias