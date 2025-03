Escolas devem ser ‘preparadas para tragédias climáticas’, diz ex-ministro da Educação

Rossieli Soares, secretário de Educação do Pará, afirmou que as escolas brasileiras precisam estar “preparadas para tragédias climáticas” e isso deve ser incluído no planejamento do poder público para essa área.

“Em São Paulo, houve alunos que ficaram duas semanas sem aulas por falta de energia elétrica após tempestades. Se isso acontece em uma região central, também ocorre em outras cidades e estados. A educação precisa estar preparada, para a falta de energia, as cheias ou o aumento da temperatura”, afirmou, em participação no evento da ONG (Organização Não Governamental) Todos Pela Educação, em São Paulo, nesta quinta-feira, 13.

+ Caiado elogia possíveis rivais e diz que safra de governadores é ‘melhor do país’

+ Educação deve ser vista como ‘problema de Estado, não de governo’, diz Camilo Santana

Ministro da Educação no governo Michel Temer (MDB), Soares gere a pasta em um estado que atravessa períodos de seca e calor extremo e sediará, em novembro, a COP30, conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) para a discussão das mudanças climáticas.

No evento, o ex-ministro afirmou que os extremos do clima interferem diretamente no processo de aprendizagem dos paraenses. “Para cada grau que sobe em uma sala de aula, você perde capacidade de concentração. Esses obstáculos se resolvem na educação das classes mais altas, mas trazem perdas especialmente para as classes mais baixas, pretos, pardos e indígenas”, disse.

“Precisamos climatizar as salas de aula, mas há regiões em que não há energia elétrica. Em outras, os períodos de seca provocam migrações das famílias e perdemos a capacidade de identificar para onde um aluno se mudou. A educação precisa ser estruturada para tudo isso”, concluiu o secretário.

Como parte da conscientização desses problemas — e a COP30 na mira —, a rede pública do Pará incluiu aulas semanais de Educação para as Mudanças Climáticas nas grades curriculares do ensino infantil ao médio.