Escola no Paraná sofre ataque a tiros e aluna morre; outro estudante está internado

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/author/maurobalhessa/ 19/06/2023 - 10:50 Compartilhe

Nesta segunda-feira (19), um ataque em uma escola do município de Cambé (PR) deixou pelo menos uma adolescente morta, segundo informações do governo do Estado do Paraná.

Um ex-aluno entrou armado no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, nesta manhã, e alegou solicitar o seu histórico escolar. Depois, ele disparou contra dois alunos. Uma adolescente de 16 anos morreu e outro aluno está internado.

O atirador conseguiu ser imobilizado por um professor, que passou por um treinamento de segurança pública realizado neste ano.

O governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, decretou luto oficial de três dias e lamentou o ocorrido. Os secretários de Segurança Pública e da Educação estão a caminho da cidade.

O ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina.

Prefeitura de Cambé

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, também lamentou o ocorrido. “A perda de uma jovem estudante, que tinha toda a vida pela frente, é um golpe devastador para toda a comunidade escolar e para a cidade como um todo. É um episódio que nos deixa profundamente abalados e nos leva a refletir sobre a importância de fortalecer os laços de proteção, promovendo a segurança das nossas crianças e professores”.

Em nota, a prefeitura confirmou que as aulas na rede municipal de Cambé estão suspensas até a definição por parte do governo do Estado. A Prefeitura decretou três dias de luto.

Confira abaixo as notas emitidas pelo governador Ratinho Junior e pelo presidente Lula:

A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto — @ratinho_jr (@ratinho_jr) June 19, 2023

Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um… — Lula (@LulaOficial) June 19, 2023

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias