Escola italiana de pizzaiolos abre unidade no México

CIDADE DO MÉXICO, 1 AGO (ANSA) – A Scuola Italiana Pizzaioli (Escola Italiana de Pizzaiolos, em português), maior centro de formação da profissão no mundo, inaugurou sua primeira unidade no México nesta segunda-feira (31).

A filial abriu as portas em Santa Fé, bairro da região oeste da Cidade do México.

O local foi inaugurado pelo embaixador de Roma no país, Luigi De Chiara, em uma cerimônia promovida pela Câmara de Comércio italiana no México.

Na unidade, os alunos poderão aprender a profissão de pizzaiolo através de cursos de base, especializações em tipos específicos de pizza e cursos de técnicas avançadas.

A Scuola Italiana Pizzaioli, sediada na província de Parma, no norte da Itália, foi fundada em 1988 e conta com nove unidades nacionais e 15 em outros países. (ANSA).

