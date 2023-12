Escola do filho de Ana Hickmann estaria com mensalidade atrasada há meses, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2023 - 21:23 Para compartilhar:

Após divulgação na mídia de que Ana Hickmann e o filho teriam ficado sem plano de saúde por falta de pagamento, outro desdobramento da briga entre a apresentadora e o marido, o empresário Alexandre Correa, veio à tona nesta quarta-feira, 13. A escolha da criança, Alezinho,de 9 anos, estava com a mensalidade atrasada na escola.

De acordo com o colunista Leo Dias, Alexandre era encarregado de realizar o pagamento, mas estaria inadimplente há seis meses. Procurada pelo jornalista, a equipe de defesa de Alexandre alegou que não era função dele realizar os pagamentos.

“A defesa de Alexandre afirma que seu cliente nunca exerceu a função de responsável financeiro das 07 empresas do casal. Ambos possuem R$ 50 milhões em imóveis, portanto valor superior às supostas dívidas alegadas e suficiente para pagar tudo o que devem”, diz a nota enviada à coluna.

O comunicado diz, ainda, que ele está afastado das empresas desde julho, mesma data que o casal está separado de quarto.

As brigas entre o casal se tornaram públicas no dia 11 de novembro, quando a apresentadora denunciou o marido por agressão, que teria ocorrido na casa da família, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo.

