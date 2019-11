Escola de samba Vai-Vai abre Virada da Consciência em São Paulo

A escola de samba Vai-Vai abre hoje (17) a Segunda Virada da Consciência, uma série de eventos gratuitos, que ocorrem até o próximo dia 20, para celebrar o dia da Consciência Negra. Organizada pela Faculdade Zumbi dos Palmares, a Virada conta com cerca de 400 atividades e mais de 100 parceiros.

A abertura, hoje, ocorre na quadra de samba da Vai-Vai, na Bela Vista, nas proximidades da Praça 14 Bis. A partir de amanhã, estão previstas atividades entre ações literárias, esportivas, artísticas, musicais e gastronômicas.

Nesta segunda-feira (18), haverá o debate Construção e Continuidade das Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil, a partir das 11h na Faculdade Zumbi dos Palmares. No mesmo local, ocorre a FlinkSampa – Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, com lançamentos e vendas de livros, quadrinhos e mangás, produtos de afro-empreendedores, além de atividades culturais para professores e estudantes.

Na terça-feira (19) acorre a Jornada da Diversidade, no Hotel Maksoud Plaza, evento em que grandes empresas brasileiras apresentam suas ações em torno do compromisso com a promoção da igualdade.

No dia 20, no Museu do Futebol, será a vez da oficina Bonecas Abayomi – feitas como amuletos a partir de retalhos das roupas de mulheres escravas para seus filhos durante o trajeto de navio entre a África e o Brasil. No mesmo dia, no Sesc Guarulhos, será realizada a oficina para introdução às técnicas e estilos do graffiti, abordando construção de letras, sombra,luz e volume.

A programação completa da Virada da Consciência pode ser vista na página do evento na internet.