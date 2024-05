Escola de negócios oferece webinar gratuito sobre gestão de projetos culturais de alta complexidade

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 11:42 Para compartilhar:

Produtor com intensa atividade no setor da cultura e do entretenimento, Marcelo Sollero, CEO do Polo Cultural, apresenta no dia 4 de junho, às 19 horas , o webinar Gestão de Projetos para a Indústria Cultural. Gratuito e transmitido online , o evento é uma oportunidade única para gestores, produtores culturais e artistas que administram as próprias carreiras – profissionais ou aspirantes – entenderem a complexidade envolvida na administração de projetos culturais.

“O objetivo é debater a questão da vida do produtor cultural, entender qual é o seu papel. Temos a função de mediador entre o artista e o mercado”, explica Sollero. “O conteúdo pode ser excelente em um sarau, mas se não for transformado em um produto, o artista não terá condições de pagar suas contas”, afirma.

Durante a apresentação, Sollero abordará temas cruciais para a gestão eficiente de projetos culturais. Ele enfatiza que o setor demanda profissionais flexíveis que precisam desempenhar diferentes ações simultaneamente, como a constante captação de recursos e prestação de contas, enquanto se executam projetos no presente. “O produtor cultural sempre está no presente, executando, captando para o futuro e prestando contas do passado”, comenta.

Marcelo Sollero compartilhará estratégias sobre financiamento, ressaltando a importância de um bom networking. “Existem 20 formas diferentes de financiar um projeto, divididas em três grupos principais: vender para governos, setor privado e por meio de leis de incentivos fiscais. Então, é necessário ir para o mercado e identificar seu comprador”, esclarece.

Além das questões financeiras, Sollero também discutirá a evolução do mercado cultural e a necessidade de profissionalização crescente. “Hoje, um musical reúne 250 pessoas trabalhando no backstage para vinte atores no palco. Antigamente, não havia dinheiro para isso. A estrutura se profissionalizou”, explica.

Ao longo das últimas décadas, a evolução do mercado gerou uma variedade de abordagens para a gestão de recursos humanos e financeiro destinados à realização de projetos culturais. Assim como em outros setores, foi observada a transição de uma produção simplificada para uma economia complexa caracterizada pela diversidade de setores, interconexão entre agentes econômicos, inovação tecnológica constante e uma rede global de comercialização produtos culturais.

Neste webinar serão abordados:

Industria Cultural: Produtos Culturais e Marcas Culturais;

Características fundamentais do produtor cultural: confiabilidade, credibilidade, capacidade de execução, resiliência, habilidades de networking e negociação;

Três áreas de atuação simultâneas: captação de recursos, execução e prestação de contas;

Administração de fontes de financiamento para Projetos Culturais;

Relações Institucionais na Gestão (PR) e dados sobre mercado, artistas e legislação.

Serviço

Webinar Gestão de Projetos para a Indústria Cultural

Com Marcelo Sollero

Data : 4 de junho, terça-feira

Horário : 19h

Local : Online

Realização: FIA Business School

Inscrição gratuita: https://materiais.fia.com.br/inscricao-gestao-projetos-industria-cultural-04-06