Escola de artes do Vaticano reabre cursos após 250 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/10/2023 - 14:50 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 31 OUT (ANSA) – Uma instituição de ensino no Vaticano iniciou nesta terça-feira (31) os cursos da temporada 2023/24 que mostrarão aos estudantes os conhecimentos práticos dos artesãos da Basílica de São Pedro.

Com 20 alunos, sendo 12 mulheres e oito homens de vários países diferentes, a escola de artes e ofícios Fabbrica di San Pietro terá diversos cursos, entre eles de pedreiro, decorador, carpinteiro, gesseiro, ferreiro e mosaicista.

Os estudantes, que possuem de 18 a 25 anos, estudarão dentro dos muros do Vaticano, entre aulas presenciais e atividades de workshop.

Os cursos, que ensinam ofícios e técnicas usadas por antigos mestres artesãos, voltaram a ser organizados depois de 250 anos, com o objetivo de transmitir às novas gerações o conhecimento prático de antigos artistas. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias