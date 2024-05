Escócia-Israel pelas Eliminatórias da Euro feminina será com portões fechados

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/05/2024 - 16:04 Para compartilhar:

O jogo entre Escócia e Israel no dia 31 de maio, em Glasgow, válido pelas Eliminatórias para a Eurocopa feminina de 2025, será disputado sem público devido ao “risco de perturbação”, anunciou a Federação Escocesa de Futebol (SFA) nesta terça-feira (21), com a guerra entre Israel e o Hamas como pano de fundo.

A decisão sobre a partida em Hampden Park foi tomada depois de “consultas extensas sobre a segurança com todas as partes envolvidas”, informou a SFA em comunicado.

“A equipe responsável pela exploração do estádio foi informada sobre os riscos de perturbação do jogo e, em consequência, não nos restou outra opção a não ser realizar o jogo sem torcedores”, acrescentou a federação.

O ataque do Hamas em território israelense no dia 7 de outubro do ano passado provocou a morte de mais de 1.700 pessoas, a maioria civis, e foi seguido por uma ofensiva armada de Israel na Faixa de Gaza que deixou 35.647 mortos, civis em maioria, segundo o último balanço comunicado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde do governo do território palestino, dirigido pelo Hamas.

