Homem morre antes de saber que ganhou prêmio em loteria de R$ 50 milhões

Andrew Gillon, de 59 anos, quebrou o pescoço após cair de uma escada na véspera de Ano Novo. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital, onde passou por cirurgia. No entanto, no dia 7 de janeiro deste ano, ele morreu. O que a família não esperava era que ele havia ganhado na loteria um prêmio de £ 7,9 milhões ( R$ 50 milhões), que foi dividido com os outros jogadores. O caso ocorreu no distrito de Shaw Crescente, Wishaw, Escócia. As informações são da revista Crescer.

Segundo a família, Andrew apostou na loteria por meio de código postal durante anos.

“Descobri que meu pai ganhou por meio de seu amigo e vizinho. Quando confirmei, me senti absolutamente arrasada no começo. Eu podia ouvir o telefonema animado de ele me dizendo que havia vencido e sei que seu primeiro pensamento seria marcar umas férias para todos nós”, disse a filha, Lisa Thomas, de 32 anos, em entrevista ao Daily Mail.

“Ainda me sinto triste por ele não estar aqui para curtir isso conosco, mas também sinto alguma emoção por ele e tenho certeza de que ele teve algo a ver com isso. Houve tantos ‘sinais’ desde que ele nos deixou e tenho certeza de que ele está assistindo e dizendo: ‘Eu avisei’”, completou.

Lisa recebeu o valor de £ 8.092 mil (R$ 55.466 mil) em nome de seu pai. Segundo ela, a quantia será usada para custear as férias em família que ele queria.

