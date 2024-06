Escócia e Suíça empatam (1-1) pela 2ª rodada do Grupo A da Euro-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/06/2024 - 18:06 Para compartilhar:

Escócia e Suíça ficaram no empate em 1 a 1 nesta terça-feira (19) em Colônia, pela segunda rodada do grupo A da Euro-2024 na Alemanha, resultado mais favorável às aspirações da ‘Nati’, que agora é a segunda colocada da chave, com quatro pontos, atrás da líder Alemanha.

Um gol de Scott McTominay colocou os escoceses na frente aos 13 minutos, mas Xherdan Shaqiri, com um belo chute de pé esquerdo, empatou para a Suíça aos 26.

Com um ponto em dois jogos, a Escócia ainda tem chances de se classificar para as oitavas de final, mas terá que derrotar a Hungria no domingo, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

