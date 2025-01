Escobar sobre lesão na coxa esquerda e desfalca o Santos nas próximas rodadas do Paulistão

O Santos sofreu uma baixa para o próximo compromisso no Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar foi diagnosticado com um edema muscular na coxa esquerda e não poderá estar em campo no confronto com o São Bernardo, marcado para esta quarta-feira, às 18h30, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.

Com a ausência do argentino, o técnico Pedro Caixinha deve optar pelo jovem Souza para a lateral esquerda. O jogador de 18 anos tem sido utilizado nas últimas partidas e, inclusive, iniciou a derrota do Santos por 2 a 1 para o Velo Clube, no último sábado. Souza, apesar da pouca experiência, tem mostrado potencial e será uma das apostas de Caixinha.

Escobar foi titular em três dos quatro jogos do Santos em 2025. Na última partida contra o Velo Clube, entrou nos minutos finais. O argentino tem se mostrado uma peça importante no elenco. O Santos não informou o período que o jogador precisará levar para se recuperar de lesão.

Ao mesmo tempo que disputa o Campeonato Paulista, o Santos vem reforçando o seu elenco. O time alvinegro tem tudo acertado com o atacante Gabriel Veron, que, inclusive, já passou pela bateria de exames no CT Rei Pelé, e também alinhou com o Palmeiras a compra do volante Zé Rafael.

Além disso, o presidente Marcelo Teixeira praticamente anunciou em suas redes sociais a volta de Neymar. Outro jogador que é aguardado na Vila Belmiro é David Washington. O clube já alinhou o empréstimo do atleta com o Chelsea e conta com o aval do atleta, muito por causa do efeito Neymar.

O Santos é o vice-líder do Grupo B, com quatro pontos, três a menos do que o Guarani. O time busca a reabilitação após três tropeços consecutivos.