Escapou? Flagra de Ana Paula Arósio agita os bastidores e surpreende fãs

Quase quinze anos após se afastar da TV, Ana Paula Arósio ressurgiu — não em cena, mas num momento que bastou para reavivar a curiosidade dos fãs e do público em geral sobre sua vida atual e, quem sabe, sobre seu futuro. Nesta quinta-feira, dia 10, a atriz foi flagrada no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, onde, ao ser abordada por um paparazzo, respondeu com um sorriso e um enigma. Quando perguntada se havia alguma chance de voltar a fazer novela, ela deixou escapar: “Tem”. Mas, logo depois, uma mulher que a acompanhava falou de maneira mais firme: “A gente não sabe ainda”.

A declaração, ainda que tímida, já alimenta rumores sobre negociações para seu retorno a uma nova produção na teledramaturgia.

Arósio fez história na dramaturgia brasileira com atuações marcantes em Hilda Furacão (1998) e na novela Terra Nostra (1999), como a inesquecível Giuliana. Na época, virou queridinha de grandes marcas — como uma grande operadora de telefone da época.

Mas sua trajetória também tem episódios dolorosos. Em 1996, o suicídio de seu então namorado, o empresário Luiz Carlos Tjurs, marcou profundamente sua vida pessoal e profissional. Ele tirou a própria vida com um tiro na boca, na frente de Ana Paula, em um violento ataque de ciúmes, apenas um mês antes do casamento dos dois. O episódio deixou marcas profundas na história da atriz.

Anos depois, em 2010, Ana Paula acabou abandonando uma novela da Globo (Insensato Coração) alegando problemas pessoais. Paolla Oliveira foi chamada às pressas para substituí-la, e parte do elenco precisou regravar diversas cenas.

Desde então, ela vive afastada dos holofotes. Em 2015, se mudou para a zona rural de Swindon, na Inglaterra, ao lado do marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro. Seu último trabalho como atriz foi no longa Primavera, filmado em 2005, mas lançado apenas em 2022.

Mesmo com o afastamento, sua imagem segue poderosa: no ano passado, ao estrelar um comercial para uma rede de farmácias, teria recebido cerca de R$ 700 mil. Em 2020, ela causou alvoroço ao voltar aos comerciais de TV para estrelar uma ação publicitária milionária para o Banco Santander — que, segundo bastidores, ela faturou a bagatela de R$ 8 milhões de reais.

Mas, o que explica uma fuga tão definitiva dos holofotes? De acordo com psicólogos, a pressão constante por performance, beleza, relevância e perfeição no mundo das celebridades pode ser devastadora. Como escreveu o filósofo Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, vivemos em um tempo em que o sujeito é cobrado para ser projeto, sucesso e performance — e, muitas vezes, não se reconhece mais fora desse ciclo.

Ana Paula Arósio parece ter rompido esse ciclo à sua maneira. Ao escolher o anonimato, talvez tenha dito mais sobre a fama do que qualquer entrevista ou monólogo: há vida — e talvez mais verdade — fora do palco.

Mas a pergunta que não quer calar permanece: e se ela voltar? Afinal, ela mesma deixou no ar que essa chance existe. Já li alguns estudos que apontam que, quando alguém se afasta de uma realidade tão intensa quanto a da fama, esse tempo longe pode permitir um reencontro consigo mesmo — com mais maturidade, mais consciência e, principalmente, com novas condições para escolher. Talvez Ana Paula Arósio tenha usado esse tempo para, em silêncio, juntar os cacos que as cobranças e a enorme exposição espalharam, ressignificando sua própria história. Até porque talento não desaparece. Torço para que Ana possa viver essa nova fase em sua vida profissional. E nós, como público, ficaríamos felizes com a chance de ver seu brilho — agora mais maduro, mais livre e mais inteiro.

Futebol faz a Globo mudar programação

As emoções do Campeonato Brasileiro mexeram com a grade dominical da Globo. No próximo domingo, dia 6, o “Domingão com Huck” será exibido em dois blocos — e mais curto. Após a “Temperatura Máxima”, o programa vai ao ar às 14h20 e será interrompido às 17h para dar lugar ao “Bora pro Jogo” e à transmissão de São Paulo x Cruzeiro, às 17h30. O “Fantástico” começa às 20h45 e o “BBB 25” encerra a noite às 23h10.

A Record também

Para transmitir o duelo entre Fortaleza e Internacional, às 20h, a emissora antecipou o game-show “Acerte ou Caia!”, de Tom Cavalcante, para as 15h30. O “Domingo Espetacular” foi dividido: entra no ar às 18h, volta às 22h e só termina às 23h, quando começa o “Esporte Record”.

Thales Bretas eterniza legado de Paulo Gustavo

A dor virou memória afetiva. No mês em que se completam quatro anos da partida de Paulo Gustavo, Thales Bretas reuniu o acervo do marido na exposição inédita “Rir, um ato de resistência”, no MAC de Niterói. Roupas, objetos e lembranças do humorista agora integram uma mostra sensorial e interativa que homenageia a genialidade e o amor que Paulo espalhou.

Páscoa com alegria

Narcisa Tamborindeguy liderou um passeio especial com crianças do orfanato Lar de Narcisa ao AquaRio. Em meio a atividades educativas sobre o universo marinho, os pequenos também receberam ovos de Páscoa e curtiram a visita do coelhinho. A ação integra o Dia Nacional da Alegria, promovido pelo SINDEPAT.

Brilhando em Harvard

Juliana Felmanas, diretora de Inovação da Cimed, foi destaque na Brazil Conference 2025, em Harvard. Ao lado de nomes como Fernando Mazzarolo (Ambev) e Thais Souza Nicolau (Nomad), ela discutiu inovação e futuro. Depois do painel, Juliana liderou uma comitiva de profissionais da estética em uma imersão técnica no Boston Anatomy, com aulas práticas de harmonização facial.

Batimentos se transformam em conteúdo

A Amstel estreou a campanha “Todas as Emoções em Jogo” com uma ativação inusitada: mediu os batimentos cardíacos de torcedores famosos durante jogos da Libertadores. Os famosos Marcelo D2, Bárbara Paz e Luis Miranda participaram do desafio, revelando, em tempo real, as emoções vividas nos 90 minutos.

Até segunda.