‘Escândalo Íntimo’: Luísa Sonza expõe fases de relacionamento em álbum ‘mais ousado’ da carreira

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 29/08/2023 - 21:00 Compartilhe

Luísa Sonza lança nesta terça-feira, 29, seu terceiro álbum, “Escândalo Íntimo”, com 24 faixas (seis delas serão desbloqueadas em breve). Seguindo a linha de “Doce22” e fazendo jus ao título, a novidade representa o processo de psicanálise pelos sonhos mais sombrios da artista e é considerado o trabalho mais ousado de sua carreira.

A cantora fez parte de todas as composições de “Escândalo Íntimo”, que é um álbum visual, e garante que o resultado é uma viagem ao seu subconsciente. “Vendo as coisas que eu tinha vivido, sentindo as coisas que eu tinha sentido, eu falei: ‘Quero muito fazer um álbum sobre um relacionamento do início ao fim, com todas as partes dele’. Antes de fazer as músicas, fiz como um roteiro mesmo, separando em blocos, em períodos do relacionamento, e as músicas representariam os sentimentos que a gente sente”, detalha a artista.

O álbum vai além dos episódios expostos na mídia sobre vida pessoal de Luísa. Neste trabalho, a cantora passa pelo período da atração, paixão, primeira briga e término. Após as composições, entretanto, ela entendeu que os sentimentos expostos em versos diziam muito mais sobre si do que sobre o outro, fato que acredita representar, também, muitas pessoas mundo afora.

“Fui notando que nesse relacionamento ela começa sozinha e termina sozinha. Fui entendendo que tudo que eu tava falando nas músicas era um relacionamento tóxico comigo mesma. Eu tava falando sobre mim. E quando eu não tava falando sobre mim, tava colocando uma expectativa no outro, uma vontade no outro, algo que era muito mais meu, uma insegurança minha, uma culpabilidade, enfim… E várias questões que passam pela saúde mental de todo mundo”, explica a cantora.

O projeto foi iniciado logo após o fim da era do segundo álbum da artista, “Doce22”, que apesar do sucesso, marcou uma das fases mais desafiadoras de sua saúde mental. No melhor momento da carreira, Luísa teve pensamentos de autossabotagem, crises de pânico e sonhos sombrios, fatos expostos em suas novas faixas. Com auxílio da artista plástica e psicanalista Nathalie Nery, a cantora mergulhou em um processo de psicanálise e interpretação de seus sonhos, o que a ajudou no desenvolvimento desse trabalho intimista.

A artista destaca que as músicas representam seu subconsciente, seus sonhos e seus pesadelos. “Acho que [esse trabalho] também foi uma forma de eu lidar de uma maneira muito mais leve. Eu tinha muito medo de colocar esses sonhos pra fora. […] Foi muito importante nesse lugar de libertação, levar esses sonhos como algo que se transformou em alguma coisa, em arte, no caso”, reflete.

Teorias sobre ‘Escândalo Íntimo’

Duas faixas que compõe este novo álbum, “Campo de Morango” e “Principalmente Me Sinto Arrasada”, foram lançadas com antecedência e repercutiram nas redes sociais. Internautas criaram diversas teorias, uma delas que Luísa estaria “possuída por uma força maligna”. Juntos, os videoclipes das canções ultrapassaram 13 milhões de visualizações em menos de duas semanas.

As críticas, entretanto, estão sendo ignoradas pela artista, que as consideram absurdas. As divulgações, inclusive, tiveram estratégia para causar reflexões.

“Eu não tenho acompanhado tanto, não. Estou muito focada na sequência desse álbum, na história desse álbum. Não estou preocupada em como as pessoas vão reagir, até porque muitas vezes a gente vai usar, como já usou, o público como um instrumento vivo. É um trabalho orgânico que vai acontecendo ali, né? O público faz parte desse álbum também. Então, se eu me apegar muito ao que as pessoas vão achar ou não, primeiro que eu não tenho psicológico pra isso, segundo que muitas vezes a gente vai provocar essas sensações específicas, como em ‘Campo de Morango’, por exemplo”, desabafa.

Luísa enfatiza que divulgar “Principalmente Me Sinto Arrasada” após “Campo de Morango” foi uma resposta aos ataques contra a faixa e contra ela ao longo dos últimos anos. Afinal, a segunda canção lançada deste novo álbum retrata suas crises de ansiedade, mas termina com a artista superando a situação e se levantando sozinha, rumo ao último bloco.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias