‘Escalado’ na Seleção da Copa de 70, Romário engrandece Rivellino e Tostão: ‘Dois monstros do futebol’ Além de Neymar, Rivellino disse que Romário teria vaga de titular na Copa de 1970

O tricampeão com a Seleção Brasileira Roberto Rivellino foi o convidado desta segunda-feira do programa ‘Arena SBT’, do SBT. Em papo com Benjamin Back, o ídolo de Corinthians e Fluminense cravou que Neymar e Romário seriam titulares do Brasil na Copa do Mundo de 1970. Em uma rede social, o “Baixinho”, emocionado, agradeceu a ‘convocação’ e engrandeceu Rivellino e Tostão, que também o ‘escalou’ na Seleção Brasileira tricampeã do mundo.

– Primeiramente, gostaria de agradecer por ter sido citado por esses dois grandes monstros do futebol mundial. Muito obrigado Tostão, muito obrigado, Rivellino, pelo que vocês fizeram pelo nosso futebol, com tanta representatividade para o mundo do esporte – escreveu Romário.

– Fico grato em saber que sou um dos poucos que, na opinião de vocês, teria lugar numa seleção tão maravilhosa, como foi a de 70. Uma seleção que foi escolhida como a maior seleção de todos os tempos do futebol mundial. Mais uma vez uma honra e um prazer. Valeu! – concluiu o tetracampeão.

Segundo Rivellino, Romário ‘roubaria’ a vaga de Tostão, que também concordou.

– Em 70, o Neymar jogava. Ele ia jogar em 70. Pela qualidade dele? Putz! O Tostão saia. É um jogador que jogaria em 70. Outro que jogaria em 70 também era o Romário, também no lugar do Tostão – disse Roberto Rivellino.

– Romário jogaria no meu lugar na Seleção Brasileira de 1970 – analisou Tostão.

