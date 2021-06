Escalação: Luan é relacionado no São Paulo para enfrentar o Ceará Volante, que está se recuperando de um edema na coxa esquerda, treinou novamente com o elenco e viajou para Fortaleza. No entanto, camisa 13 é dúvida no time titular

O São Paulo pode contar com um retorno importante para a partida contra o Ceará, no domingo (27), às 20h30, no Castelão. Em recuperação de um edema na coxa esquerda, o volante Luan foi relacionado para o confronto. Ele não joga desde a estreia no Brasileirão, contra o Fluminense, há quase um mês.

O camisa 13 treinou normalmente com bola na manhã deste sábado (26), no CT da Barra Funda, em atividade antes da viagem para Fortaleza. No entanto, Luan deve ser opção no banco de reservas, até pela parte física. A comissão técnica irá definir o time em atividade na manhã de domingo.

Um desfalque certo fora de campo é o do técnico Hernán Crespo, que apresentou sintomas de Covid-19 e não viajou com o grupo. Miranda, William e Luciano seguem fora em recuperação de lesões.

Em compensação, o São Paulo terá o retorno dos alas Reinaldo e Igor Vinicius, que cumpriram suspensão. Daniel Alves deve começar como titular. Sendo assim, um provável time tem: Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Nestor (Luan), Liziero, Benítez, Emiliano Rigoni e Reinaldo; Eder.

O São Paulo tenta a primeira vitória na competição. O Tricolor está na 17ª posição, com três pontos conquistados em seis jogos.

