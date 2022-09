Escalação: Flamengo terá mudanças no time do Brasileirão contra o Ceará

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 6:00 Compartilhe

Na perseguição ao líder Palmeiras, o Flamengo enfrenta o Ceará, neste domingo, pela 25ª rodada da Série A. Dorival Júnior definirá a equipe neste sábado, em atividade no Ninho do Urubu, mas é certo de que fará mudanças em relação ao time que vem atuando nas últimas semanas pelo Brasileirão. Alguns titulares não enfrentarão o Vélez Sarsfield, pela Libertadores na quarta, e deverão ser utilizados.

QUARTETO TITULAR FORA DA LIBERTADORES

Os zagueiros Léo Pereira e David Luiz, suspensos, não podem jogar contra o Vélez Sarsfield. Já o volante Thiago Maia e o atacante Gabi estão pendurados com dois cartões amarelos e serão preservados pela comissão técnica já pensando na final. Tal possibilidade se deve ao placar de 4 a 0 no jogo de ida, em Buenos Aires, na última quarta.

Assim, com avaliações caso a caso, Dorival Júnior definirá quais dos quatro jogadores citados serão titulares contra o Ceará, no Maraca.

QUEM HERDARÁ O ESPAÇO DE LÁZARO?

Na última semana, o Flamengo se despediu de Lázaro, que acertou com o Almería, da Espanha. O cria do Ninho podia ser considerado o 12º titular do Rubro-Negro em 2022, com oito gols e oito assistências, sendo o jogador mais acionado saindo do banco nesta temporada.

Assim, Dorival Júnior começará a definir quem ganhará espaço com a saída do atacante de 20 anos. Na equipe do Brasileirão, Lázaro vinha exercendo a função de “falso 9”, formando o trio com Cebolinha e Marinho. Hoje, não há no elenco ninguém com tais características, e, talvez, o técnico tenha que adaptar o sistema do time ou outro nome.

