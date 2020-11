Escalação do Palmeiras: Luiz Adriano tem sobrecarga na coxa e é dúvida contra Ceará Atacante sentiu dores durante partida contra o Vasco e será observado pelo departamento científico do Verdão ao longo da semana

O Palmeiras constatou uma sobrecarga na coxa esquerda do atacante Luiz Adriano durante a reapresentação do elenco na manhã desta segunda-feira (9). O camisa 10 havia sido substituído no segundo tempo da partida contra o Vasco, no domingo (8), após sentir dores na região.

Desta forma, o artilheiro da equipe no ano, com 15 gols, deve desfalcar o Verdão na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (11), contra o Ceará, no Allianz Parque. O clube ainda não confirma o desfalque e apenas informa que sua evolução “será avaliada pelos médicos no decorrer da semana.”

Com a provável ausência do centroavante, o Palmeiras perde sete titulares titulares para encarar o Vozão: Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Matías Viña se apresentam às suas seleções nacionais, enquanto Wesley, Felipe Melo e Luiz Adriano estão sob cuidados do departamento médico alviverde.

Assim, uma possível escalação do Palmeiras na quarta-feira seria: Jaílson (Vinícius), Marcos Rocha, Luan, Emerson Santos (Renan) e Gustavo Scarpa; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Willian.

Em transição física, Lucas Esteves e Benjamín Kuscevic foram a campo e realizaram atividades ‍♂️ #AvantiPalestra pic.twitter.com/tDJvJzWjCP — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) November 9, 2020

Há, no entanto, boas notícias: no treino comandado por Abel Ferreira na manhã de hoje, o zagueiro Benjamín Kuscevic e o lateral-esquerdo Lucas Esteves deram sequência à transição física e já correram no gramado. Isso indica que estão se aproximando da reta final da recuperação e, em breve, poderão estar à disposição para reforçar o elenco alviverde.

Os titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos na parte interna do Centro de Excelência. Enquanto isso, os reservas e os atletas que entraram no decorrer do duelo de ontem (Gustavo Scarpa, Danilo, Willian, Lucas Lima e Marcos Rocha) realizaram atividades técnicas. O jovem equatoriano Erick Pluas, do Sub-20, acompanhou os profissionais nos treinamentos.

