Escalação do Palmeiras: Luan treina sem restrições e Verdão segue se preparando para encarar o Bahia Zagueiro se recuperou de edema na panturrilha e, agora, está à disposição de Abel Ferreira para o duelo deste domingo (27)

Neste sábado (26), o Palmeiras deu prosseguimento na preparação para o duelo contra o Bahia, válido pela sétima rodada do Brasileirão 2021. O zagueiro Luan, que havia participado de parte do último treino, treinou sem qualquer restrição e está à disposição da comissão técnica para o próximo compromisso do Verdão.

Recuperado de um edema na panturrilha, Luan se juntou ao grupo em tempo integral nesta manhã. Já Gabriel Veron, em fase final de transição física por uma lesão na coxa, realizou apenas um pedaço das atividades com os demais jogadores e, posteriormente, fez exercícios de fortalecimento físico.

Danilo, que ficou de fora das últimas seis partidas do Alviverde, também já está 100% fisicamente e pode começar jogando amanhã (27). Sendo assim, sem contar com os convocados e com Luan Silva, que segue se recuperando de grave lesão, o Palmeiras não tem mais nenhum desfalque para o confronto deste fim de semana.

O coordenador médico do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), Gustavo Magliocca, analisou a importância de ter o elenco completo para esse período da temporada e comentou sobre os cuidados que são tomados com os atletas.

– Importante sempre em um campeonato como o Brasileirão deixar o elenco ao máximo à disposição. Esse é o momento do Palmeiras hoje. Colocamos o atleta à disposição da comissão técnica após um trabalho multidisciplinar. Quando estiver em tratamento, o jogador tem todas suas fases cumpridas. Quando ele está jogando, tem todos os processos executados para que atinjam seu melhor estágio sem interromper suas atividades – explicou.

A atividade deste sábado contou com um trabalho tático conduzido por Abel Ferreira com enfoque em movimentações defensivas e ofensivas. Ao final do treino, os jogadores aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

Assim, a provável escalação do Palmeiras conta com Jaílson; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Victor Luis; Danilo, Danilo Barbosa e Scarpa; Rony, Luiz Adriano e Breno Lopes.

O Maior Campeão Nacional vai a campo às 20h (horário oficial de Brasília) deste domingo no Allianz Parque contra o Tricolor Baiano em busca de mais uma vitória para engatar no Campeonato Brasileiro.

