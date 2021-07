Escalação do Palmeiras: Com Viña e Gómez, Verdão se prepara para enfrentar o Grêmio Defensores retornam após disputa da Copa América e estão à disposição da comissão técnica

Brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras deu sequência, nesta terça-feira (06), à preparação para o confronto contra o Grêmio. No treino, Abel Ferreira contou com boas novidades, sendo estas as presenças de Matías Viña e Gustavo Gómez, que disputaram a Copa América por suas respectivas seleções.

Veja 30 jogadores que não fizeram 7 jogos no Brasileirão e ainda podem trocar de clube

Os defensores, apesar de eliminados da competição internacional, receberam folga e não atuaram na partida contra o Sport. Ambos, no entanto, treinaram sem restrições e estão à disposição da comissão técnica.

No treino, o elenco foi dividido em dois times de 11 atletas e foram realizados trabalhos de transições, marcações e finalizações. Na sequência, alguns atletas treinaram cobranças de falta e outros realizaram uma atividade em campo reduzido.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

Voltando de empréstimo, Dudu e Pedrão participaram do treino integralmente, monitorados por profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Gabriel Veron, por sua vez, realizou aquecimento no campo e trabalhos na parte interna do centro de excelência.

Luiz Adriano seguiu um cronograma específico proposto pelo NSP.

Sendo assim, a provável escalação do Palmeiras conta com: Jailson; Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Luan e Viña; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Gustavo Scarpa e Raphael Veiga (Rony); Breno Lopes e Deyverson.

O Maior Campeão Nacional entra em campo novamente na próxima quarta-feira (07), às 19h (horário de Brasília), contra o Grêmio, no Allianz Parque.

E MAIS:

Veja também