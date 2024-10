ESA inicia 1ª missão europeia de defesa planetária

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/10/2024 - 16:33 Para compartilhar:

ROMA, 7 OUT (ANSA) – A Agência Espacial Europeia (ESA) lançou nesta segunda-feira (7) a sonda Hera e deu o pontapé inicial em sua primeira missão de defesa planetária.

Lançada de Cabo Canaveral, na Flórida, com o foguete Falcon 9, construído pela empresa SpaceX, a missão tem como objetivo chegar até o fim de 2026 no asteroide Dimorphos, atingido há dois anos durante a missão Dart da NASA.

A sonda da ESA investigará as consequências do impacto e fornecer informações valiosas em caso seja realmente necessário desviar um asteroide em rota de colisão com a Terra.

“Já se passaram dois anos desde que recebemos as imagens sensacionais que documentaram o impacto da sonda no asteroide. A Itália e a Agência Espacial Italiana (ASI) estão na vanguarda em missões contra asteroides perigosos”, disse Teodoro Valente, presidente da ASI.

O asteroide atingido pela missão da NASA, que não representava nenhum perigo para a Terra, teve sua órbita reduzida em 33 minutos, mas os efeitos do impacto seguem desconhecidos. (ANSA).