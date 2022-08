ES: Vereadora trans é resgatada pela polícia após sequestro

Da Redação 23/08/2022 - 8:44 Compartilhe

A vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos) foi resgatada na noite de segunda-feira (22) após ser sequestrada pela manhã, em Mundo Novo, na zona rural de Rio Novo do Sul (ES). Conforme a Polícia Civil, dois suspeitos de participarem do crime foram presos. As informações são do jornal A Gazeta e do G1.

Lari Camponesa, como é conhecida, foi resgatada em um cativeiro na região de Ubu, em Anchieta (ES). “Foi libertada em segurança”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Marcio Celante, em um vídeo.

Única vereadora trans do estado, Lari estava em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando ela e a família. Em seguida, a vereadora foi levada pela dupla.

Horas após o sequestro, os criminosos teriam entrado em contato com um irmão da vítima por telefone, pedindo R$ 250 mil para o resgate da vereadora.