ES: Polícia prende suspeito de agredir a esposa e manter os filhos em cárcere privado

A Polícia Militar prendeu na noite deste domingo (24) um homem suspeito de agredir a esposa e manter os filhos trancados em casa no bairro Divinópolis, na Serra, no Estado do Espírito Santo. As informações são da Folha Vitória.

A vítima relatou que o suspeito passou o dia consumindo drogas e álcool, depois começou a agredi-la verbalmente. Para fugir dessa situação, ela foi para a casa de um irmão.

Quando o homem percebeu que a mulher não estava em casa, começou a ligar e enviar mensagens com xingamentos e ameaças, pois acreditava que a sua esposa estava o traindo.

Assim que voltou para a casa, a mulher começou a ser agredida fisicamente e ligou para o 190. Além das agressões, o marido também estava mantendo os filhos em cárcere privado, segundo a vítima.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o suspeito começou a xingá-los, e depois de um período de conversa, conseguiram fazer com que o homem abrisse a porta. Ele tentou fugir, mas foi contido pelos agentes.

O suspeito foi levado para a Delegacia Especializada da Mulher, e na manhã desta segunda-feira (25) foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde passou por exames antes de ser conduzido ao Centro de Triagem de Viana.

